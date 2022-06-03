Червень, 02 в 23:31

Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні сучасних ракетних систем залпового вогню HIMARS та Швецію за оборонну допомогу.

– США підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень, – заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що ЄС поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакета. Проте нині вже ведеться робота над запровадженням нових санкцій.

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– Станом на сьогодні вже 50 посольств поновили повноцінну діяльність у Києві. Відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами, які розпочинають діяльність в Україні, буде відбуватись на території Софійського собору, – зазначив Зеленський.

Він ще згадав про два важливих звернення 2 червня: до парламенту Люксембургу і до учасників безпекового форуму у Братиславі.

– За кілька тижнів – очікуємо відповідь Європейського Союзу щодо питання про статус кандидата для України, – зазначив Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, першій лінії атак дуже часто РФ використовують людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької і Луганської областей.