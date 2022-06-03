Наші громадяни витримали тест: Монастирський про обіг зброї в країні

Червень, 02 в 22:07

Українці склали тест на відповідальне володіння зброєю з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України. Опитування в Дії лише показало зміну ставлення українців до обігу зброї в країні.

– Наші громадяни витримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого у масовому форматі, оскільки було роздано десятки тисяч одиниць зброї, – заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

З його слів, це був виклик. Йдеться про те, в який спосіб ця зброя буде використана.

– Сьогодні ми наближаємось до сотого дня опору і можемо сказати, що цей іспит складено. Сьогодні більшість відповідальних власників зброї перебувають на фронті, захищають наші міста. Це найбільше опитування, яке могло бути, – наголосив глава МВС.

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За його словами, ще рік тому соцопитування показувало, що лише третина громадян вважає за можливе володіння зброєю для власного захисту.

– Сьогодні ситуація повністю змінилася: дві третини громадян вважають себе відповідальними власниками зброї, – додав глава міністерства.

Монастирський додав, що депутати, доопрацьовуючи у парламенті закон про обіг зброї, врахують позиції громадян.