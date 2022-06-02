Червень, 02 в 16:23

У Сєвєродонецьку Луганської області тривають запеклі бої. У Генштабі ЗСУ наголошують, що військові Збройних сил України не збираються відступати.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

– На цей час у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, запеклі вуличні бої, – наголосив Громов.

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Він додав, що наразі складно сказати, яку частину міста контролюють українські військові, а яку – окупанти.

– Якщо казати, що 80% або 60% контролюються противником, це неможливо таке сказати, тому що, наприклад, на кінець вчорашньої доби ситуація була одна. Вночі наші підрозділи провели активні дії, і частину кварталу взяли під свій контроль. Я не можу зараз вам у відсотках сказати, – наголосив Громов.

За його словами, перед підрозділами не стоїть нині завдання про відступ з міста.

– Якщо я вам скажу, що підійшло підкріплення, я змушу ворога замислитись над цим і вжити деяких заходів. Ще раз наголошую, що Збройні сили України роблять усе можливе для того, щоб уся наша територія була під нашим контролем, – зазначив Олексій Громов.

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Фото: Андрій Ненько