Як змінювалася карта бойових дій за 100 днів війни

Червень, 03 в 7:30

Зі 100 днів повномасштабної російсько-української війни був час, коли російським війська вдавалося щодня просуватися вглиб України на десятки кілометрів. Це – перші дні війни.

Вже за перший тиждень ворогу вдалося вийти на рубіж поблизу Києва, просунутися вглиб Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.

31 березня стався чималий зсув на користь українських бійців. Російських окупантів почали тіснити з Київської області. 2 квітня всю область звільнили від сил ворога.

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Не забарилися й плацдарми у Чернігівській та Сумській областях, де через кілька днів також виштовхнули окупантів за межі України.

Нині ж основні бої точаться на півдні та сході України. Як змінювалася карта бойових дій можна подивитися у відео.

Основні сили ворог зосередив на захопленні Сєвєродонецьку та спробах повністю контролювати Донецьку і Луганську області.

Але ЗСУ тримають оборону та успішно проводять контрнаступальні дії, щоб не давати ворогу розслабитися.

За 100 днів війни відбулося чимало подій, якими повномасштабна агресія Росії запам’ятається українцям.

Факти ICTV також зібрали хронологію найважливіших подій за 100 днів повномасштабної війни.