Двірники, медсестри та сантехніки: найзатребуваніші професії у Києві
У Києві на сьогодні найбільш затребувані у роботодавців двірники, медсестри, слюсарі-сантехніки, електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання, продавці-консультанти, лікарі, вчителі та фармацевти.
Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості.
Туди з початку року звернулося 23,5 тис. осіб, нині перебувають на обліку 14,4 тис. безробітних (2 червня 20221-го таких було 16,2 тис.).
Водночас у центрі зайнятості зараз можуть запропонувати 1,5 тис. вакансій.
Серед них найбільш оплачуваними є професії:
- інженера з програмного забезпечення та спеціаліста з розробки комп’ютерних програм – 110 тис. грн;
- інженера-програміста – 55 тис. грн;
- парамедика – 32 тис. грн;
- начальника (завідувача) підрозділу – 29 тис. грн;
- начальника фінансового відділу та контролера якості – 23 тис. грн.
У центрі зайнятості кажуть, що після 24 лютого ринок праці Києва зазнав значних змін, оскільки зі столиці у західні регіони або за кордон евакуювалось багато працівників підприємств та організацій, значна частина киян була мобілізована до підрозділів ЗСУ та тероборони, а до міста переїхало багато жителів інших, переважно східних регіонів.
В Україні планують створити єдину базу вакансій для перегляду більшої кількості варіантів можливого працевлаштування. Онлайн-ресурс оновлюватиметься у режимі реального часу, повідомляє Міністерство економіки України.