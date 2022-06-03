Інвалідність продовжать автоматично, якщо повторний огляд припав на війну

Червень, 03 в 18:22

Якщо повторний огляд людей з інвалідністю та осіб, які втратили професійну працездатність, припадає на період війни, їхній статус продовжуватиметься автоматично – до останнього числа шостого місяця після скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд.

Це також стосується терміну дії індивідуальних програм реабілітації для зазначених осіб, пояснюють у Мінсоцполітики.

Відповідно, виплати всіх пенсій та соціальної допомоги з інвалідності продовжено автоматично.

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– Це означає, що люди з інвалідністю, строк повторного огляду яких припав на війну, можуть без проходження чергової лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) чи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) отримувати пенсії та соціальні допомоги, реабілітаційні заходи, користуватися пільгами та гарантіями, передбаченими для осіб з інвалідністю законодавством, – наголошують у відомстві.

Тобто повторний огляд ці люди мають пройти після скасування воєнного стану протягом шести місяців, але не пізніше.