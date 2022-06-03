На час війни заборонять підвищувати ціни на газ та тепло: закон вже у Раді

Червень, 03 в 17:03

Уряд пропонує на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування запровадити мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду для всіх категорій споживачів. У Верховній Раді 1 червня зареєстровано відповідний законопроєкт №7427, який наразі опрацьовується профільним комітетом.

– Законопроєктом передбачається, що протягом зазначеного періоду ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року, – йдеться у пояснювальній записці до документа.

У разі ухвалення закону, постачальникам природного газу заборонять примусово стягувати з побутових споживачів борги за комуналку (зокрема, включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю цієї заборгованості тощо).

Водночас документом передбачено комплекс компенсаторних механізмів для покриття збитків та втрат відповідних суб’єктів господарювання.