Невзоров з дружиною отримали громадянство України: що відомо про журналіста

Червень, 03 в 15:40

Відомому російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій надали громадянство України.

Спершу про це у Facebook повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. За його словами, відповідне рішення мотивували “визначними заслугами перед нашою країною”.

— Спасибі, Олександр та Лідія, за вашу сміливість та чесність. За щире бажання допомогти зупинити війну та за правдиву оцінку реальної ситуації, – написав Геращенко.

Інформацію про це у коментарі ВВС Україна також підтвердив радник голови МВС Віктор Андрусів: Так, я абсолютно підтверджую таку інформацію. А також ще одне джерело видання, яке наближене до ухвалення рішення щодо громадянства.

Зараз дивляться

Офіційного указу про громадянство на сайті президента немає. Але видання Сегодня повідомило, що Зеленський підписав указ про надання громадянства подружжю Невзорових ще 21 травня. Оскільки указ – “закритий”, то його не публікували на сайті Офісу президента.

Інформація про те, що Невзоров з дружиною подали заявку на набуття громадянства, з’явилася також 3 червня. Запит нібито надіслало консульство України в Італії, де журналіст має нерухомість.

Заява Олександра Невзорова

Журналіст вже прокоментував інформацію щодо набуття українського громадянства.

— Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець – Росія. Жертва – Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву, – написав він.

Він зазначив, що якби кожен зі 140 млн росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка диктатора. — Так, стати поряд з тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати в лави тих, хто розстрілює. Кожен сам робить власний вибір. Важливо розуміти, що третього варіанта немає. Я стаю на бік жертви. Я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце, – додав Невзоров.

Що відомо про Олександра Невзорова?

Олександр Невзоров народився у 1958 році у Санкт-Петербурзі. Як журналіст висвітлював бойові дії у Придністров’ї, Югославії, Прибалтиці, Карабасі, Чечні та Іраку.

Спершу Невзоров виправдовував дії радянських силовиків у країнах Балтії, але згодом змінив погляди. Невзоров стверджував, що до Першої чеченської війни був затятим імперцем і патріотом, але потім відбувся злам і він зрозумів, що імперська ідея, цілісність країни та інше не варті трупів, дикого материнського й удовиного горя.

У 1993-1997 році був депутатом російської Держдуми. А у 2012 році на президентських виборах у Росії був довіреною особою Путіна. Через сім років в інтерв’ю Юрію Дудю заявив, що підтримував Путіна на виборах на знак подяки за те, що той у 1990-х роках відмовив свого начальника Анатолія Собчака замовляти його вбивство.

Невзоров називає себе атеїстом, але водночас підтримав надання автокефалії Православній церкві України.

Окупацію Криму Росією він назвав “мародерством”. У 2015 році після анексії Криму та бойових дій на Донбасі Невзоров заявляв:

— У мене немає національності. З росіян я написав заяву про вихід після українських подій. Я непитущий, невіруючий і на балалайці грати не вмію — який з мене росіянин?

Невзоров критично ставиться до пропагандистської акції “Безсмертний полк”, наголошуючи, що “Росія перетворюється на секту Перемоги”, і що ця акція є “урочистістю смерті”.

В останні роки здебільшого був відомий як блогер. Він активно веде свій YouTube-канал, де виступає з критикою російської влади, дії армії РФ та більшість своїх випусків закінчує словами Слава Україні! Ще у травні 2021 року він заявляв, що Путін планує широкомасштабне вторгнення в Україну.

Наприкінці березня 2022 року Невзоров виїхав з відкритою лекцією для виступу в Ізраїль. 23 березня СК РФ порушив проти журналіста кримінальну справу через те, що він розповідав про напад російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі.

6 травня Басманний суд Москви заочно заарештував Невзорова у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію РФ. Росія оголосила його у розшук. Сам журналіст назвав ці дії Кремля – найвищим орденом, про який можна мріяти.

Джерело: Олександр Невзоров