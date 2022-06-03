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Розраховував на байдужість Заходу та втечу Зеленського: за 100 днів Путін не досяг успіхів в Україні

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Розраховував на байдужість Заходу та втечу Зеленського: за 100 днів Путін не досяг успіхів в Україні
Фото: Depositphotos

Повномасштабне вторгнення РФ в Україні триває вже 100 днів. Українцям вдалося зламати наполеонівські плани очільника Росії Володимира Путіна. Американське видання CNN пише, що бункерний лідер відклав свої плани щодо параду перемоги в Києві на невизначений термін.

Проте за цей час бойовий дух українців не впав, ЗСУ оснащують сучасною протитанковою зброєю від США та союзників, вітчизняні ракети Нептун потопили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва, а небо досі тримають українські літаки.

Також CNN пише, що наприкінці березня розбиті російські війська виводили, щоб зосередитися на захопленні Донбасу, та зазначає, що у Росії більше немає мети щодо швидкої перемоги в Україні. Ба більше, РФ більше не здатна її реалізувати.

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Також американське видання підкреслює, що втрати Росії відносно України складають 10 до 1, хоча на початку РФ мала подвійну перевагу над Києвом у сухопутних військах. У росіян було набагато більше літаків.

Загалом CNN зазначає, що з часом Путін сподівався на вщухання обурення Заходу та розраховував, що президент України Володимир Зеленський втече з Києва.

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Джерело: CNN
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