У Львові дозволили продаж алкоголю будь-якої міцності

Червень, 03 в 20:41

У Львові з 3 червня дозволили продаж усіх видів алкоголю у ресторанах, барах, кафе, магазинах та супермаркетах. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Обмеження зняли на продаж усіх видів алкоголю з 12.00 до 21.00.

Однак у мерії наголошують, що вживання алкоголю на літніх майданчиках і терасах біля ресторанних закладів заборонено.

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У місті продовжує діяти заборона на продаж алкоголю військовослужбовцям, нацгвардійцям, а також працівникам правоохоронних органів.

Повністю продавати алкоголь у Львові та селах Львівської громади заборонили з 1 березня.

Водночас з 19 березня на території Львівщини дозволили реалізовувати алкогольні напої з метою допомоги у відновленні економіки.

Але у самому Львові з 2 квітня з алкогольних напоїв можна було придбати лише пиво.

Напередодні у Києві у магазинах дозволили продавати алкоголь із 11.00 до 19.00. А у столичних закладах громадського харчування продаж алкоголю триває на три години довше – до 22.00.

Джерело: Львівська міська рада