У Львові дозволили продаж алкоголю будь-якої міцності
У Львові з 3 червня дозволили продаж усіх видів алкоголю у ресторанах, барах, кафе, магазинах та супермаркетах. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Обмеження зняли на продаж усіх видів алкоголю з 12.00 до 21.00.
Однак у мерії наголошують, що вживання алкоголю на літніх майданчиках і терасах біля ресторанних закладів заборонено.
У місті продовжує діяти заборона на продаж алкоголю військовослужбовцям, нацгвардійцям, а також працівникам правоохоронних органів.
Повністю продавати алкоголь у Львові та селах Львівської громади заборонили з 1 березня.
Водночас з 19 березня на території Львівщини дозволили реалізовувати алкогольні напої з метою допомоги у відновленні економіки.
Але у самому Львові з 2 квітня з алкогольних напоїв можна було придбати лише пиво.
Напередодні у Києві у магазинах дозволили продавати алкоголь із 11.00 до 19.00. А у столичних закладах громадського харчування продаж алкоголю триває на три години довше – до 22.00.
Джерело: Львівська міська рада