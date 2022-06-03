Уряд скасував перелік спеціальностей, за якими жінок можуть взяти на військовий облік

Червень, 03 в 19:34

Кабінет міністрів скасував перелік спеціальностей, за якими жінок можуть взяти на військовий облік.

Про ухвалене рішення українським урядом під час засідання у п’ятницю, 3 червня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Визнано, на виконання вимог Закону № 1357-IX від 30.03.2021, такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14 жовтня 1994 р. № 711 Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, – повідомив він.

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1 квітня 2022 року набув чинності наказ Міноборони України №35 від 7 лютого 2022 року, згідно з яким було оновлено перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Згідно з наказом, перелік скоротили до 14 спеціальностей та 7 професій (у попередній редакції було 35 спеціальностей та 76 професій, – Ред.).

Джерело: Тарас Мельничук