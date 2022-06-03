Уряд скасував перелік спеціальностей, за якими жінок можуть взяти на військовий облік
Кабінет міністрів скасував перелік спеціальностей, за якими жінок можуть взяти на військовий облік.
Про ухвалене рішення українським урядом під час засідання у п’ятницю, 3 червня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
— Визнано, на виконання вимог Закону № 1357-IX від 30.03.2021, такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14 жовтня 1994 р. № 711 Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, – повідомив він.
1 квітня 2022 року набув чинності наказ Міноборони України №35 від 7 лютого 2022 року, згідно з яким було оновлено перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
Згідно з наказом, перелік скоротили до 14 спеціальностей та 7 професій (у попередній редакції було 35 спеціальностей та 76 професій, – Ред.).
Джерело: Тарас Мельничук