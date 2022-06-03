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Факти / Україна / Суспільство

Віра у перемогу та ненависть до ворога: як змінилася громадська думка українців за 100 днів війни

Владислав Бомбела, Журналіст
Настрої під час війни

За 100 днів війни багато чого змінилося, зокрема і в свідомості людей. Якщо 2014 року ми вірили, що діалог з Росією можливий, то нині весь світ бачить її справжнє обличчя.

Факти ICTV розповідають, як змінилася суспільна думка за 100 днів повномасштабної війни проти РФ.

Віра у ЗСУ і перемогу

Через кілька днів після початку повномасштабної війни почали проводити перші соціологічні опитування.

Зараз дивляться

Одне з головних запитань – стосовно віри у те, що Збройні сили України будуть здатні відбити атаки російської армії.

Перше опитування групи Рейтинг, опубліковане 27 лютого, свідчить про те, що навіть за часів найбільшої невизначеності українці зберігали впевненість у перемозі.

Тоді рівень віри в здатність ЗСУ відбити напад російських окупантів становив 70%. Лише 16% дещо сумнівалися у цьому, але в жодному регіоні України не було негативних настроїв.

Уже за кілька днів – 1 березня – переконання у можливості відбити напад Російської Федерації зросло до 88%. Це й не дивно, адже просування російських окупантів суттєво сповільнилося.

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Так, стабільного фронту ще не було, але факт того, що українська армія зберегла централізоване командування і не втратила жоден вид сил, вселяв надію.

А через кілька днів секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Україна перехопила ініціативу у війні. І хоча це не означало швидкої перемоги, утім, лише додавало надії українцям.

Станом на 18 березня віра у перемогу України зросла до рекордного рівня – 93%.

Опитування щодо відбиття агресії

Після березня віра у перемогу перестала бути стабільним запитанням у соціологічних дослідженнях. Вигнання росіян з кількох областей України лише посилило впевненість у тому, що Україна рухається до перемоги у цій війні.

І хоча в деяких соціологічних опитуваннях ставлять це запитання, його результати останнім часом не публікують.

А от коли закінчиться ця війна, українцям відповісти набагато важче. Згідно з результатами опитування дослідницької агенції Info Sapiens, більшість українців схиляються до того, що війна затягнеться.

Станом на кінець квітня українці вважали, що війна триватиме:

  • близько тижня – 4%;
  • кілька тижнів – 16%;
  • кілька місяців – 28%;
  • від 6 до 12 місяців – 21%;
  • більше року -10%.

Ворог – Росія

Дослідження вказують і на те, що після 24 лютого найменші позитивні уявлення українців щодо Росії зникли.

Незважаючи на тривалу війну на сході України, у лютому 2021 року 41% опитаних КМІС ставилися до Росії добре, тоді як 42% – погано. Однак тенденція йшла на погіршення ставлення.

На початку лютого 2022 року 50% українців погано ставилися до РФ, а 34% добре. Опитування КМІС, проведене в середині травня, засвідчило, що зараз лише 2% позитивно ставляться до Росії, 92% – негативно.

Ставлення українців до РФ

Зазнала нищівного краху й низка російських міфів, серед яких один із улюблених у російській пропаганді – міф про “один народ”.

У липні 2021 року близько 41% українців казали про те, що росіян та українців справді можна назвати одним народом.

А оприлюднене 8 квітня 2022-го опитування соціологічної групи Рейтинг засвідчило, що 91% не вважають тезу про один народ правдивою. Тих, хто досі вірить у цей міф, залишається близько 8%. В основному це мешканці східних регіонів України (23% з опитаних на сході України) та старші люди (13% опитаних з вікової категорії 51+). В інших вікових групах та регіонах підтримка відповідного міфу майже відсутня.

Немає ілюзій в українців і щодо дій російських окупантів в Україні. Результати дослідження свідчать, що 89% громадян підтримують визнання дій військових РФ геноцидом українського народу.

Інше опитування показує, що 94% українців переконані, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення, аби повністю підкорити Україну, а ще 89% вважають вигадкою те, що серед української влади є нацисти.

Разом із президентом

Загалом за час повномасштабної фази російсько-української війни Україна стала краще ставитися до влади.

У перші дні різко зросла підтримка президента України Володимира Зеленського. Дослідження Рейтингу показало, що його дії підтримують 91% громадян, тоді як перед початком повномасштабного вторгнення главі держави довіряли близько 41% українців.

Опубліковане 1 березня опитування продемонструвало нові рекордні показники – 93% підтримки дій президента.

Що цікаво, не лише президент заручився неймовірною довірою суспільства. Наприкінці минулого року близько 5% громадян вважали, що центральні органи влади повністю виконують свої обов’язки, а у травні цього року – вже 54% опитаних.

Ставлення українців до влади

Водночас різко зменшилася критика діяльності влади. У 2021 році 44% українців сказали, що вона майже не справляється зі своїми обов’язками, а нині лише 4% висловлюють таку думку.

Загалом українці вважають, що попри війну, країна рухається у правильному напрямку.

І йдеться тут не лише про віру у нашу перемогу у війні, але й про європейське майбутнє України як досить потужної держави.

Вже 15 березня дослідження Рейтингу констатувало, що 76% українців підтримують нинішній рух держави.

Відтоді ці показники майже не коливалися у загальному вираженні. Нині близько 78% громадян вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. І це попри досить важку ситуацію на фронті та міжнародній арені.

Європейські прагнення українців також не змінилися після початку повномасштабної війни. Громадяни досі виступають за вступ України в ЄС (91%) та НАТО (68%), навіть з огляду на той факт, що Альянс досить слабо себе зарекомендував після 24 лютого.

Ба більше, у ці важкі часи українці мають оптимістичні настрої. Соціологічні дослідження свідчать про те, що вони ще й збільшуються. І це незважаючи на те, що мільйонам людей довелося залишити свої домівки.

Нині близько 76% людей дивляться у майбутнє з позитивом, хоча ще нещодавно лише 13% українців мали оптимістичні погляди.

Повномасштабна війна ще більше згуртувала українців, і соціологія це підтверджує. Головне – утримувати цю планку до завершення війни.

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