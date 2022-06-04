Чекаємо на обіцяну зброю: Арахамія про умову розблокування переговорів з РФ

Червень, 04 в 0:35

Глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що поки що немає підстав для відновлення переговорного процесу з Росією.

– Станом на сьогодні пауза досить обґрунтована. Наразі тривають великі бої на сході. І поки не буде реально якоїсь великої зміни на фронті, я не бачу підстав для того, щоб ініціювати продовження переговорів, – зазначив Арахамія.

За його словами, ініціювати продовження переговорів Київ планує після того, як отримає сильнішу переговорну позицію.

Зараз дивляться

– Переговори треба продовжувати тоді, коли у нас переговорна позиція буде посилена. Зараз вона насамперед може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам обіцяють іноземні партнери, зрештою прибуде в достатній кількості. З посиленою переговорною позицією ми можемо ініціювати новий раунд переговорів, – наголосив нардеп.