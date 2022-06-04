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Ще 6 громад: збільшився список регіонів, яким належать виплати ВПО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ще 6 громад: збільшився список регіонів, яким належать виплати ВПО

Міністерство реінтеграції опублікувало оновлений перелік районів, де відбуваються бойові дії, які перебувають в оточенні або під тимчасовою окупацією. Жителі цих регіонів зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати відповідні соціальні виплати.

Оновлений список опублікували у суботу, 4 червня.

– Станом на 30.05.2022 до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалася одна громада у Миколаївській та 5 – у Сумській областях, – йдеться у повідомленні.

Всього до списку увійшли 8 областей:

Зараз дивляться
  • Дніпропетровська – 7 громад,
  • Донецька – 66 громад,
  • Запорізька – 64 громади,
  • Луганська – 37 громад,
  • Миколаївська – 23 громади,
  • Харківська – 51 громада,
  • Херсонська – 49 громад,
  • Сумська – 13 громад.

Переглянути актуальну інформацію про статус громад можна за посиланням на цифровій карті.

Нагадуємо, що всім переміщеним особам, які перемістилися з цих громад, гарантовано грошову допомогу від держави.

Список не є фіксованим документом, він регулярно актуалізується.

Зазначимо, що 1 травня Мінсоцполітики відмінило виплати внутрішньопереміщеним особам, які повернулися додому.

Таким чином, допомогу отримуватимуть лише ті ВПО, які жили на територіях, де продовжуються бойові дії, і вони не можуть повернутися додому, а також ті, у кого пошкоджено майно.

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