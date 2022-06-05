Мобілізація на Львівщині: чи видають повістки на вулицях і блокпостах

Червень, 05 в 17:31

Наразі вручення повісток на вулицях та блокпостах у Львівській області не проводиться. Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Тіщенко в інтерв’ю виданню Lviv.Media.

— В Україні під час загальної мобілізації повістки можуть вручати особисто, після встановлення особи у будь-якому місці: за місцем проживання, на вулиці, на блокпостах та робочому місці. Законом це не заборонено. Наразі вручення повісток на вулицях та блокпостах у Львівській області не проводиться, – сказав він.

Він зазначив, що наразі загальна кількість мобілізованих з Львівської області сягає близько 40 тис. військовозобов’язаних, з яких найбільше було призвано стрільців, кулеметників та водіїв.

Тіщенко розповів, як змінився портрет мобілізованого після 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Зараз дивляться

— Усі напевно пам’ятають, які шалені черги вишиковувались серед добровольців перед районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на початку російського повномасштабного вторгнення. В першу чергу йшли високомотивовані та патріотично налаштовані громадяни, резервісти оперативного резерву першої черги та звичайні добровольці з досвідом та без досвіду військової служби, – додав він.

За його словами, враховуючи необхідність якості комплектування військових частин бойового складу, виникла потреба в укомплектованості фахівцями дефіцитних спеціальностей з досвідом проходження військової служби.

Джерело: Lviv.Media