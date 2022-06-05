Розвідка оприлюднила список командирів однієї з бригад РФ, що воює біля Лиману

Червень, 05 в 13:46

Російські загарбники масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

— Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих “кадирівців” та посилений контроль з боку “особістів” та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами.

Зокрема, один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску Шияни (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер у підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України.

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Військова розвідка оприлюднила список командного складу 30 ОМСБР 2 загальновійськової армії ЗС РФ, що діють на Лиманському напрямку.

Нещодавно ГУР оприлюднило запис перехопленої розмови, в якому російський окупант розповів матері про порядки в російській армії, яка воює в Україні. За його словами, масове мародерство стало звичним явищем, а в сусідньому селі загарбники зґвалтували неповнолітню дівчинку.

За словами окупанта, його підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. А через відсутність комунікації весь час відбуваються перестрілки між своїми.

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Джерело: ГУР МО