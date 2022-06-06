Червень, 06 в 16:35

Внаслідок повномасштабної війни багато українців вимушені були покинути свої домівки та втікати від вибухів і пострілів.

Українці, які вирішили тимчасово проживати у Чернівцях, можуть отримати допомогу при поселенні, гуманітарні продукти та усі необхідні речі.

Де в Чернівцях отримати гуманітарну допомогу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Де розташовані гуманітарні штаби

Як і в кожному місті України, у Чернівцях працюють декілька пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Продукти та засоби гігієни можна отримати на вул. Героїв Майдану з 9.00 до 18.00. Телефон: 063 048 74 30 .

з 9.00 до 18.00. Телефон: . Речі для дітей збирають на вул. Героїв Майдану, 44. Їх можна отримати з 9.00 до 18.00. Телефон: 095 52 14 00 44 .

. Засоби гігієни роздають на вул. Головній, 223 (магазин Цархліб) з 9.00 до 18.00. Телефон: 063 049 42 18.

(магазин Цархліб) з 9.00 до 18.00. Телефон: Подушки, ковдри, постільну білизну, рушники та продукти можна отримати на вул. Яській, 13 (магазин Цар-хліб) з 9.00 до 18.00.

(магазин Цар-хліб) з 9.00 до 18.00. Також подушки, ковдри, постільну білизну, одяг, засоби гігієни, продукти та дитяче харчування можна взяти на вул. Підкови, 7А з 9.00 до 18.00. Телефон: 050 71 38 132.

з 9.00 до 18.00. Телефон: Одяг видають на вул. Небесної Сотні, 6 з 10.00 до 18.00.

Також гуманітарну допомогу з 9.00 до 18.00 роздають у школах №8 (Дзержика, 22), №28 (Руська, 257А), №38 (Налепки, 3) та ліцеях №13 (Південно-Кільцева, 17), №14 (Шкільна, 3), №19 (Фізкультурна, 5) і Коровійському ліцеї.

Де можна зареєструватися як ВПО у Чернівцях

Зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, отримати довідку та виплати можна з 9.00 до 17.00 за адресами:

Героїв Майдану, 7 та 176,

Руська, 251,

Підкови, 2.

Де отримати іншу допомогу

Психологи-волонтери об’єднання Поруч допомагають у форматі кризових консультацій, а також організовують групи підтримки.

Працюють з 10.00 до 18.00. Щоб отримати допомогу, можна телефонувати на гарячу лінію:

0951715883;

0667987653.

Також людей, які тривожаться через війну, безоплатно консультують співробітники медико-психологічного центру Буковинського медичного університету. Людей просять звернутися за номерами:

0951709580 — Вікторія.

0501562465 — Ольга.

0503746037 — Оксана.

0507187771 — Андрій.

0961852011 — Каріна.

0503746037 — Олександр (координатор).

Якщо вам необхідна медична допомога, просто зателефонуйте за номером 050 613 33 42.

Окрім цього, по всій території України працює контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19. За телефоном можна отримати безкоштовну консультацію психологів, терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гінекологів, хірургів та педіатрів.