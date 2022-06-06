Де отримати гуманітарну допомогу в Чернівцях: адреси та телефони
Внаслідок повномасштабної війни багато українців вимушені були покинути свої домівки та втікати від вибухів і пострілів.
Українці, які вирішили тимчасово проживати у Чернівцях, можуть отримати допомогу при поселенні, гуманітарні продукти та усі необхідні речі.
Де в Чернівцях отримати гуманітарну допомогу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Де розташовані гуманітарні штаби
Як і в кожному місті України, у Чернівцях працюють декілька пунктів видачі гуманітарної допомоги.
- Продукти та засоби гігієни можна отримати на вул. Героїв Майдану з 9.00 до 18.00. Телефон: 063 048 74 30.
- Речі для дітей збирають на вул. Героїв Майдану, 44. Їх можна отримати з 9.00 до 18.00. Телефон: 095 52 14 00 44.
- Засоби гігієни роздають на вул. Головній, 223 (магазин Цархліб) з 9.00 до 18.00. Телефон: 063 049 42 18.
- Подушки, ковдри, постільну білизну, рушники та продукти можна отримати на вул. Яській, 13 (магазин Цар-хліб) з 9.00 до 18.00.
- Також подушки, ковдри, постільну білизну, одяг, засоби гігієни, продукти та дитяче харчування можна взяти на вул. Підкови, 7А з 9.00 до 18.00. Телефон: 050 71 38 132.
- Одяг видають на вул. Небесної Сотні, 6 з 10.00 до 18.00.
Також гуманітарну допомогу з 9.00 до 18.00 роздають у школах №8 (Дзержика, 22), №28 (Руська, 257А), №38 (Налепки, 3) та ліцеях №13 (Південно-Кільцева, 17), №14 (Шкільна, 3), №19 (Фізкультурна, 5) і Коровійському ліцеї.
Де можна зареєструватися як ВПО у Чернівцях
Зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, отримати довідку та виплати можна з 9.00 до 17.00 за адресами:
- Героїв Майдану, 7 та 176,
- Руська, 251,
- Підкови, 2.
Де отримати іншу допомогу
Психологи-волонтери об’єднання Поруч допомагають у форматі кризових консультацій, а також організовують групи підтримки.
Працюють з 10.00 до 18.00. Щоб отримати допомогу, можна телефонувати на гарячу лінію:
- 0951715883;
- 0667987653.
Також людей, які тривожаться через війну, безоплатно консультують співробітники медико-психологічного центру Буковинського медичного університету. Людей просять звернутися за номерами:
- 0951709580 — Вікторія.
- 0501562465 — Ольга.
- 0503746037 — Оксана.
- 0507187771 — Андрій.
- 0961852011 — Каріна.
- 0503746037 — Олександр (координатор).
Якщо вам необхідна медична допомога, просто зателефонуйте за номером 050 613 33 42.
Окрім цього, по всій території України працює контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19. За телефоном можна отримати безкоштовну консультацію психологів, терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гінекологів, хірургів та педіатрів.