Де у Харкові отримати гуманітарну допомогу – адреси
У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації.
Гуманітарну допомогу видають у визначених відділеннях Нової пошти та Укрпошти.
Адреси відділень Нової пошти:
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- вул. Ахсарова, 21;
- пров. Пискунівський, 4;
- пр. Гагаріна, 54-а, 176, 199;
- вул. Амосова, 11а;
- пр. Героїв Сталінграда, 169/24;
- вул. Бакуліна, 14;
- вул. Гвардійців-Широнівців, 30;
- пр. Тркаторобудівників, 86/137;
- вул. Краснодарська, 181-б;
- вул. Роганська, 101-а.
Адреси відділень Укрпошти:
- пр. Олександрівський, 113;
- пров. Перемоги, 2;
- вул. Харківських Дивізій, 20;
- вул. Грицевця, 29.
– До нас постійно звертаються волонтери, щодня до обласного логістичного штабу привозять десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торгових мереж. Дякую кожному за внесок у перемогу, – повідомив Синегубов.
Глава ХОВА також повідомив, що пункти видачі гуманітарної допомоги працюють із 09.00 до 16.00. Але у разі небезпечної ситуації в районі під час артобстрілів та авіанальотів вони можуть бути закриті.
Джерело: Олег Синєгубов