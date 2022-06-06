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Факти / Україна / Суспільство

Інакше дезертир: Зеленський назвав три підстави для виїзду депутатів та чиновників за кордон

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
прикордонники
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський назвав три підстави для виїзду за межі України для українських депутатів та чиновників.

Він наголосив, що це можуть бути переговори про:

  • антиросійські санкції;
  • фінанси;
  • зброю для України.

Під час спілкування з журналістами у понеділок, 6 червня, Зеленський наголосив, що в інших випадках залишати межі України для чиновників та депутатів заборонено.

Зараз дивляться

За словами президента, приблизно через місяць після початку війни окремі місцеві чиновники, депутати та представники правоохоронних органів почали їхати.

— Якщо хтось їде – значить, він дезертир, – наголосив він.

Глава держави додав, що “нам легше” без тих, хто їде. Саме тому “ніхто нікому нічого не блокує”.

— Навпаки: якщо хочуть поїхати, нехай їдуть, але для чого потім повертатися? Ти з результатом повертаєшся чи ти гастролер? Я зараз не тільки про ту людину, про яку ви сказали, – сказав Зеленський, маючи на увазі п’ятого президента України Петра Порошенка.

Зеленський додав, що “зараз не має ні бажання, ні сил, ні енергії політично боротися з кимось”.

Нагадаємо, 30 травня лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко з третьої спроби виїхав за кордон. Нардепка Вікторія Сюмар повідомила, що політик виїхав для участі у саміті Європейської народної партії у Роттердамі. Однак вже 6 червня Порошенка помітили на прогулянці у Лондоні.

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