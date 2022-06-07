На сході українські захисники відбили 10 атак і знищили техніку окупантів
На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники відбили 10 атак, на двох локаціях тривають бої.
Про це повідомила пресслужба угруповання Об’єднаних сил.
– Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої, – зазначили вони.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
За їхніми даними, російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.
Внаслідок цих обстрілів загинуло дві цивільні особи, 12 отримали поранення.
Водночас за добу, що минає, військовослужбовці угруповання знищили:
- один танк;
- три артилерійські системи;
- дві бойові броньовані машини;
- один автомобіль;
- два склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.
Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід 6 червня знищено: особового складу ворога – 48, мінометів – два, АТТ – три.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 103 доби.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Генштаб ЗСУ