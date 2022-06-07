Червень, 06 в 23:34

На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники відбили 10 атак, на двох локаціях тривають бої.

Про це повідомила пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

– Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої, – зазначили вони.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

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За їхніми даними, російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.

Внаслідок цих обстрілів загинуло дві цивільні особи, 12 отримали поранення.

Водночас за добу, що минає, військовослужбовці угруповання знищили:

один танк;

три артилерійські системи;

дві бойові броньовані машини;

один автомобіль;

два склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід 6 червня знищено: особового складу ворога – 48, мінометів – два, АТТ – три.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 103 доби.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ