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Факти / Україна / Суспільство

На Заході України створено спецтабір для російських військовополонених – Малюська

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Денис Малюська
Фото: УНІАН

Для утримання російських військовополонених, які не підлягають обміну найближчим часом, в одній із західних областей створено спеціальний табір, повідомив в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

– Ми створили спеціальний табір для військовополонених на Заході України, де утримуються ті військовополонені, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну, – сказав він.

За його словами, російських військових, яких нещодавно взяли в полон, розподілено установами Мін’юсту на всій території країни.

Малюська запевнив, що умови утримання відповідають нормам Женевської конвенції – нічого зайвого, але за стандартами, встановленими міжнародними договорами.

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– Тобто це рівень трохи кращий, ніж утримання ув’язненого чи засудженого. Дещо краще харчування, засоби гігієни, повний доступ до Червоного Хреста, – додав міністр юстиції.

Сьогодні МЗС України оприлюднило заяву, в якій вимагає від Росії дзеркального гуманного ставлення до своїх військовополонених.

Йдеться, зокрема, про залучення спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їхнього тримання на підконтрольних РФ територіях.

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