Небезпека з Білорусі і громадянство для росіян: головне з розмови Зеленського зі ЗМІ

Червень, 06 в 21:53

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок, 6 червня, заявив, що Україна не розглядає альтернатив членству в Євросоюзі.

Також він розповів, чим небезпечний прорив росіян на Донбасі, про ризики повторного вторгнення з боку Білорусі, та прокоментував запровадження візового режиму з Росією.

Факти ICTV зібрали основні тези президента за підсумками зустрічі з представниками ЗМІ.

Зараз дивляться

Про членство в ЄС

Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великою Британією про оборонний союз – це заходи, які проводяться в цілях безпеки.

— Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто. А якби запропонували, ми не погодилися б, – сказав він. Зеленський зазначив, що домовленості з Британією про оборонний союз є одним із кроків для гарантій безпеки Україні.

Про захисників Маріуполя

Президент констатував, що у російському полоні зараз перебувають понад 2,5 тис. українських захисників, які були евакуйовані з металургійного заводу Азовсталь у тимчасово захопленому військами РФ місті Маріуполь.

Він запевнив, що визволенням українських бійців займається ГУР Міноборони України.

Про деблокаду портів

Україна готова до вивезення зерна, але для цього необхідний коридор безпеки. За словами Зеленського, у деблокаді зможуть взяти участь країни, яким Україна довіряє, і які готові ризикувати, зокрема Туреччина.

Водночас президент зазначив, що представників України не запрошували на переговори Туреччини та Росії щодо експорту зерна Чорним морем.

Найскладніші ділянки на фронті

Для ЗСУ станом на 6 червня найскладнішими ділянками на фронті залишаються Запорізький та Сєверодонецький напрямки. Зеленський наголосив, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, оскільки його деокупація “даватиметься дуже великими жертвами”.

Президент зазначив, що ситуація в Україні може значно погіршитися в разі прориву росіян на Донбасі. У такому випадку, за словами глави держави, окупанти можуть повернутися на північ і розширити наступ на південь країни.

Про повторне вторгнення з боку Білорусі

Зеленський наголосив, що Україна готується до всіх можливих сценаріїв, але ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки що мінімальні.

Про візовий режим з РФ

Запровадження візового режиму з Росією Зеленський назвав “непоганою ідеєю, яку треба довести до кінця”.

— Я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату, – зауважив він.

Про надання громадянства Невзорову

Зеленський підтвердив, що російський журналіст Олександр Невзоров сам подав звернення про надання йому громадянства. Він висловив упевненість, що Україна повинна використовувати різні методи для боротьби з російською владою.

— Якщо у нас є можливість качати російську владу, ми повинні це робити, ми повинні використовувати будь-яку зброю, – пояснив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що російським олігархам на кшталт Романа Абрамовича або Олега Дерипаски українське громадянство не надаватиметься.

Про підстави для виїзду депутатів за кордон

Президент запевнив, що для українських депутатів та чиновників є лише три підстави для виїзду за межі України: переговори про антиросійські санкції, фінанси та зброю для України.

Він зазначив, що в інших випадках, якщо депутат чи чиновник залишає межі країни, він – дезертир. Зеленський додав, що “нам легше” без тих, хто їде. Саме тому “ніхто нікому нічого не блокує”.

Президент наголосив, що “зараз не має ані бажання, ані сил, ані енергії політично боротися з кимось”.

Про переговори з РФ

Українська сторона не веде переговори із західними партнерами про майбутній “мирний план” з Росією. Він додав, що “всім хочеться нас штовхати до якогось результату”, який є небажаним для України.

— Втома зростає, люди хочуть якогось результату для себе. А нам потрібен результат для нас, – відзначив Зеленський.

Зеленський, утім, вважає, що Україна має працювати з усіма європейськими державами, світовими державами.