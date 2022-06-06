Окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ на Ізюмщині – Синєгубов
Російський ворог намагався атакувати позиції Збройних сил України на Ізюмському напрямку, проте успіху не мав і змушений був відступити.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, на північному та північно-східному напрямку окупанти зосередилися на обороні. Проте це не заважає ЗСУ просуватися вперед. Тому ворог відігрується на мирних харків’янах та посилює обстріли житлових районів, зазначив Синєгубов.
Минулої доби окупанти обстрілювали з РСЗВ Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області.
В Харкові снаряди влучили у житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав.
У місті Балаклія Ізюмського району одна людина загинула, семеро поранених. У Чугуєві так само один загиблий, один поранений. В Харківському районі одна людина загинула в Черкаській Лозовій, двоє поранених у селі Слобожанське.
Загалом в області: троє загиблих та 10 поранених.
Напередодні о 20.52 у Харківській області розпочалась повітряна тривога. Згодом почався безперервний обстріл Харкова, який тривав понад пів години. Жителі повідомляли про вибухи на півночі та сході міста.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов