Червень, 06 в 11:59

Російський ворог намагався атакувати позиції Збройних сил України на Ізюмському напрямку, проте успіху не мав і змушений був відступити.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на північному та північно-східному напрямку окупанти зосередилися на обороні. Проте це не заважає ЗСУ просуватися вперед. Тому ворог відігрується на мирних харків’янах та посилює обстріли житлових районів, зазначив Синєгубов.

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Минулої доби окупанти обстрілювали з РСЗВ Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області.

В Харкові снаряди влучили у житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав.

У місті Балаклія Ізюмського району одна людина загинула, семеро поранених. У Чугуєві так само один загиблий, один поранений. В Харківському районі одна людина загинула в Черкаській Лозовій, двоє поранених у селі Слобожанське.

Загалом в області: троє загиблих та 10 поранених.

Напередодні о 20.52 у Харківській області розпочалась повітряна тривога. Згодом почався безперервний обстріл Харкова, який тривав понад пів години. Жителі повідомляли про вибухи на півночі та сході міста.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов