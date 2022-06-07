Російська армія намагається задіяти на Донбасі додаткові сили – Зеленський

Червень, 06 в 23:43

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення за підсумками 103 доби повномасштабної війни в Україні. На його думку, весь світ має говорити про Україну та знати про потреби мирних жителів.

– Наші герої не здають позицій у Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут, Святогір’я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили. Але 103-й день український Донбас міцно стоїть. Робимо все для оборони й на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному, хто витримує потужний тиск окупантів і захищає нашу державу.

Зеленський провів переговори з Борисом Джонсоном, у рамках яких розповів про небезпеки на Донбасі та Півдні України.

– Говорив з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, наші можливості, ключові поточні небезпеки на Донбасі та у південних районах України.

Зараз дивляться

Зеленський також провів переговори з президентом Польщі про оборонну підтримку України.

– Говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про оборонну підтримку України – це обовʼязкова тема для кожних моїх переговорів.

Крім того, найближчим часом Україна очікує рішення Європейського Союзу про заявку на кандидатство.

– Очікуємо найближчими тижнями рішення ЄС щодо нашої заявки на кандидатство. Це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь Європейський проект.

Глава держави наголосив про необхідність збільшення уваги до України та боротьби наших громадян за свободу. Весь світ має знати про те, що вчинила Росія, переконаний він.

– Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, люди мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби.

Після повномасштабного вторгнення Росії 17 864 українських захисників відзначено державними нагородами. Частину з них – посмертно.