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Факти / Україна / Суспільство

Січеславські десантники показали, як знищують окупантів та їхню техніку

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Січеславські десантники показали, як знищують окупантів та їхню техніку

Січеславські десантники показали, як знищували російських окупантів на Донецькому напрямку.

В опублікованому відео на сторінці Десантно-штурмових військ ЗС України у Facebook воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповідають, що росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.

— Ми завжди готові до різкої зміни обстановки та відбиття атак противника. Ворог здійснює артилерійські обстріли наших позицій з метою вибити наших десантників з позиції. Але їхні спроби безуспішні, – каже український захисник.

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Український воїн додає, що український десант стоїть та не відступає – “ні кроку назад, тільки вперед”.

За минулу добу, 5 червня, російська армія зазнала чималих втрат у живій силі та техніці. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу ворог втратив щонайменше 100 осіб та п’ять танків.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 103-тю добу.

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