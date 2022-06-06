Січеславські десантники показали, як знищують окупантів та їхню техніку

Червень, 06 в 15:25

Січеславські десантники показали, як знищували російських окупантів на Донецькому напрямку.

В опублікованому відео на сторінці Десантно-штурмових військ ЗС України у Facebook воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповідають, що росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.

— Ми завжди готові до різкої зміни обстановки та відбиття атак противника. Ворог здійснює артилерійські обстріли наших позицій з метою вибити наших десантників з позиції. Але їхні спроби безуспішні, – каже український захисник.

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Український воїн додає, що український десант стоїть та не відступає – “ні кроку назад, тільки вперед”.

За минулу добу, 5 червня, російська армія зазнала чималих втрат у живій силі та техніці. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу ворог втратив щонайменше 100 осіб та п’ять танків.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 103-тю добу.