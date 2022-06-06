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Факти / Україна / Суспільство

У Львівській області псевдоволонтер продав гуманітарну допомогу за майже 500 тис. грн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Львівській області псевдоволонтер продав гуманітарну допомогу за майже 500 тис. грн
Фото: Офіс генпрокурора

У Львівській області затримали псевдоволонтера, який продав через інтернет і соціальні мережі гуманітарну допомогу, зокрема бронежилети, на загальну суму майже пів мільйона гривень, призначену для бійців Збройних сил України.

За даними Офісу генерального прокурора, чоловік під час дії воєнного стану в заздалегідь пошиті плитоноски вставляв експортовані з Великої Британії та Північної Ірландії сталеві пластини, передані як гуманітарна допомога для ЗСУ.

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Загалом чоловік реалізував 2,4 тис. таких бронежилетів на 450 тис. грн. Жителю Львівської області повідомили про підозру за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється причетність до скоєння злочину інших людей, зокрема, серед командування та службових осіб однієї з військових частин Львівщини. Досудове розслідування триває.

Джерело: Офіс генпрокурора
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