Червень, 06 в 1:12

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. За його словами, він пишається кожним, хто захищає нашу державу та працює на добробут мирних жителів.

– Бажаю здоров’я, шановні українці! Сьогодні у мене нічне звернення, тому я коротко. Було багато роботи, нескінченна доба. Був у Запоріжжі, Запорізькій області. Підтримав наших військових та нагородив найкращих. Були на позиціях. Провів зустрічі з главою обласної державної адміністрації, місцевим керівництвом поліції, Службою безпеки України, також деякими мерами тимчасово окупованих міст.

Глава держави зазначив, що зустрівся з жителями розбомбленого Маріуполя, яким вдалося виїхати живими з захопленого російськими військами міста.

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– Зустрівся з маріупольцями, яким вдалось виїхати з міста живими та з дітьми. Тут їх зустріла Хортиця, по-людськи та тепло. Бачив умови, тимчасові, але непогані. Думаю, їхні складні питання вирішимо. У кожної сім’ї своя історія, більшість з них були без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось – у полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія. Ні дому, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої серед нас, – вважає Зеленський.

Глава держави розповів, що після цього поїхав з главою Офісу президента на Схід України.