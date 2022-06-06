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Убив за погрозу сказати правду: на Харківщині чоловік забив цеглиною коханку

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Убив за погрозу сказати правду: на Харківщині чоловік забив цеглиною коханку
Фото: Dreamstime

На Харківщині повідомили про підозру у умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу) 44-річному чоловікові.

Про це повідомляє прес-служба місцевої прокуратури.

Слідство встановило, що у смт Костянтинівка 3 червня 2022 року сталося вбивство.

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Чоловік прийшов на зустріч зі своєю 27-річною коханкою, яка повідомила, що хоче розповісти його дружині про їхні стосунки.

В результаті у пари стався конфлікт, чоловік взяв із землі шматок цегли та почав бити ним по голові жінки.

Повідомляється, що він завдав потерпілій не менше п’яти ударів, після яких жінка померла на місці.

Чоловіка затримали того ж дня, а сьогодні, 6 червня, слідчий суддя Богодухівського районного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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