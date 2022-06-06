Зарплати в Україні за час війни зменшились на 25-50% – НБУ

Червень, 06 в 17:32

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну падіння рівня зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку України за червень 2022 року.

– Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно із довоєнним часом, – кажуть у НБУ.

А найбільше таких – у добувній промисловості та будівництві.

Водночас зниження оплати праці на 10-50% спостерігається в енергетиці, секторі послуг, транспорту та торгівлі.

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Агропідприємства переважають серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати.

Експерти НБУ кажуть, що у травні зарплати були на 10-60% нижчі за довоєнні, проте минулого місяця порівняно із квітнем зросли зарплати у водіїв, медиків та фармацевтів, а також у переробній промисловості та сільському господарстві.

Щодо ситуації в бюджетному секторі, то тут людей частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплати.

– Доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим, – зауважують у Нацбанку.