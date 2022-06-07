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Більше пального: бензовози перетинають кордон першочергово – ДПСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Більше пального: бензовози перетинають кордон першочергово – ДПСУ
Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники та митники України першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну та до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Наголошується, що зелені коридори для бензовозів погоджені з суміжними країнами.

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Такі вантажівки проходять необхідні прикордонно-митні процедури в пріоритетному порядку як із боку сусідньої країни, так і в Україні.

Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово.

– У випадку накопичення таких транспортних засобів на виїзд з України спільно з Нацполіцією здійснюється їхній супровід до пункту пропуску та оформлення за окремою смугою руху, – наголосила прикордонниця Карина Бєлікова.

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Джерело: Держприкордонслужба
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