Більше пального: бензовози перетинають кордон першочергово – ДПСУ
Прикордонники та митники України першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну та до країн Євросоюзу.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Наголошується, що зелені коридори для бензовозів погоджені з суміжними країнами.
Такі вантажівки проходять необхідні прикордонно-митні процедури в пріоритетному порядку як із боку сусідньої країни, так і в Україні.
Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово.
– У випадку накопичення таких транспортних засобів на виїзд з України спільно з Нацполіцією здійснюється їхній супровід до пункту пропуску та оформлення за окремою смугою руху, – наголосила прикордонниця Карина Бєлікова.
Раніше повідомлялося, що у Києві знову почалися проблеми із бензином – на заправках спостерігаються кілометрові черги.