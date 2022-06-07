Червень, 07 в 20:43

Російські окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк та перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Обласний центр важко стримувати, але окупанти не контролюють місто, – наголосив Гайдай.

Він додав, що під постійними обстрілами росіян перебуває Лисичанськ.

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– Місто обстрілюється виключно важкою зброєю великих калібрів. Гатять умисно по місцях, де можуть переховуватися люди, – розповів очільник ОВА.

За його словами, ворог тотально руйнує населені пункти в області.

– Нам потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворожу, тоді окупанти не зможуть розстрілювати наші міста, а у прямому бойовому зіткненні – Росія точно програє, – наголосив Сергій Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай, Сєвєродонецьк