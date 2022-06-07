Інформаційна блокада та ковбаса від 400 грн: мер Мелітополя про ситуацію у місті

Червень, 07 в 19:58

Гуманітарна криза в Мелітополі (Запорізька область) поглиблюється, продукти здорожчали у 3-5 разів, немає централізованого постачання медикаментів, вже тиждень триває інформаційна блокада через відключення українських мобільних оперторів.

Мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на сьогодні.

– У Мелітополі сьомий день триває інформаційна блокада, повністю відключені українські мобільні оператори, а також майже не працюють російські оператори. Вчора вночі запрацював один із місцевих операторів інтернету, проте окупанти перемкнули його на російські сервери. Тому ми всім рекомендуємо вмикати VPN під час користування, щоб мати доступ до об’єктивної інформації, – наголосив очільник міста, тимчасово захопленого РФ.

Він також сказав, що інформація про те, що окупанти залишили блокпости в Мелітопольському районі і не тільки, підтверджується з багатьох джерел.

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За його словами, у багатьох селах майже не залишилося росіян – вони два дні тому почали поспіхом збиратися та відходити.

Мер Мелітополя також назвав дві версії, чому так відбувається. Перша – це наступ ЗСУ на Херсонському напрямку, які деокупують тимчасово захоплені території, – і росіяни направилися туди для підкріплення. А друга – це підготовка української армії до контрнаступу для визволення міст області.

Гуманітарна ситуація у місті за останні кілька днів погіршилася, і Федоров пояснює це тим, що люди не можуть зняти гроші з карток, хоча держава Україна виконує усі свої зобов’язання та виплачує зарплати та пенсії.

– А ті продукти, які завозяться з тимчасово окупованого Криму та РФ, коштують в 3-5 разів дорожче, ніж у супермаркетах та на ринках України. Наприклад, ковбаса коштує від 400 грн в Мелітополі, а її якість сумнівна. Тому гуманітарна криза ускладнюється з кожним днем, – додав він.

Схожа ситуація і з медикаменами, їх поки що привозять лише волонтери, які щодня ризикують своїм життям.

Ще однією небезпекою для жителів міста Федоров назвав ракетні обстріли, оскільки росіяни повністю відключили систему сповіщення.

Водночас уже четвертий день є сполучення між окупованими районами Запорізької області та тими, які контролюються Україною, тому люди можуть виїхати на власному транспорті або з кимось, проте росіяни вимагають за це лише гроші. Так само, за нагальної потреби, можна заїхати на тимчасово окуповані території.

Федоров розповів про ситуацію з мілітопольською черешнею:

– Учора рашисти зібрали нараду з фермерами, які її вирощують, та сказали, що готові купляти її по 10 грн за кг і забирати повністю, а хто не згоден – у того будуть просто забирати.

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Фото: Іван Федоров