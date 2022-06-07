Контроль над Сєвєродонецьком часто переходить з рук в руки — Інститут вивчення війни
Ситуація у Сєвєродонецьку залишається незрозумілою, адже місто часто переходить з рук в руки.
Про це повідомляють аналітики з Інституту з вивчення війни (ISW).
Російська армія все ще намагається перерізати постачання для ЗСУ на північний схід від Бахмута.
Характер міських боїв у Сєвєродонецьку не дає чітко зрозуміти ситуацію щодо контролю всередині міста, хоча російські сили, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною, зазначають аналітики.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 5 червня заявив, що ЗСУ вдалося повернути значну частину Сєвєродонецька та відкинути російські війська на околиці міста.
Проте згодом журналіст Юрій Бутусов спростував це і заявив, що українські сили контролюють лише промисловий сектор Азоту.
Вже 6 червня Гайдай повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку значно погіршилася, додавши, що українські збройні сили дійсно воювали в межах промислового заводу Азоту.
В місті досі точаться запеклі бої.
За даними Генштабу, основні зусилля армії окупантів зосереджені саме на спробах встановити повний контроль над Сєвєродонецьком
Джерело: ISW
Фото: Сергій Гайдай, ISW