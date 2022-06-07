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Контроль над Сєвєродонецьком часто переходить з рук в руки — Інститут вивчення війни

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Контроль над Сєвєродонецьком часто переходить з рук в руки — Інститут вивчення війни

Ситуація у Сєвєродонецьку залишається незрозумілою, адже місто часто переходить з рук в руки.

Про це повідомляють аналітики з Інституту з вивчення війни (ISW).

Російська армія все ще намагається перерізати постачання для ЗСУ на північний схід від Бахмута.

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Характер міських боїв у Сєвєродонецьку не дає чітко зрозуміти ситуацію щодо контролю всередині міста, хоча російські сили, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною, зазначають аналітики.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 5 червня заявив, що ЗСУ вдалося повернути значну частину Сєвєродонецька та відкинути російські війська на околиці міста.

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Проте згодом журналіст Юрій Бутусов спростував це і заявив, що українські сили контролюють лише промисловий сектор Азоту.

Вже 6 червня Гайдай повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку значно погіршилася, додавши, що українські збройні сили дійсно воювали в межах промислового заводу Азоту.

ISW

В місті досі точаться запеклі бої.

За даними Генштабу, основні зусилля армії окупантів зосереджені саме на спробах встановити повний контроль над Сєвєродонецьком

Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай, ISW

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