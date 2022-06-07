Червень, 07 в 13:49

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до українців, коментуючи події на фронті.

Він запевнив, що кожен захоплений населений пункт знову буде українським, а також закликав українців не лякатися новин про захоплення росіянами якогось населеного пункту.

За його словами, під час бойових дій відбуваються тактичні маневри, коли “щось віддаємо, а щось забираємо”.

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— Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивно. Але треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров’ю, щоб вони втрачали багато. Ми маємо їх виснажити, все зробити для того, щоб у них закінчилися резерви і ресурси.

Він закликав не переживати, запевнивши, що все, “що сьогодні віддаємо і забираємо назад, все буде повністю українським”.

— Треба трішки зачекати. Працюють професіонали. Чекаємо на зброю, чекаємо на санкції, які мають добити РФ. Після цього все обов’язково повернемо. Це ж Україна. Ми вже не можемо закінчити так, як закінчували у 2015 році. Закінчимо інакше, закінчимо по-українськи.

Раніше Подоляк розповів, що для України перемога у війні означає не лише звільнення територій, а й початок трансформації політичної системи у Росії.