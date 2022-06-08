У Чернігівській області з 7 червня скоротили комендантську годину

Червень, 07 в 21:24

З вівторка, 7 червня, комендантська година на території Чернігівської області скорочується. Тепер вона триватиме з 23.00 до 4.00.

Відповідне розпорядження №204 сьогодні підписав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Таке рішення ухвалено з огляду на збільшення тривалості світлового дня та стабільну ситуацію в області.

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– У разі необхідності органи територіальних громад за погодженням з відповідними районними військовими адміністраціями можуть встановлювати інші терміни комендантської години, – повідомляє пресслужба Чернігівської ОВА.

Водночас триває розмінування території області. За останню добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС 35 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вони виявили 173 таких предмети.

Загалом з початку воєнних дій на території Чернігівщини вилучено 26 744 вибухонебезпечні предмети.

Фото: В’ячеслав Чаус