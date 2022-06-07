Червень, 07 в 18:10

У Києві затримали мешканця Полтавської області, який привласнив собі гроші для закупівлі палива для українських волонтерів.

Про це повідомили у прокуратурі Києва. У травні 2022 року чоловік, тимчасово проживаючи в Києві, під приводом забезпечення та доставки палива особам, які займаються волонтерською діяльністю, брав у них кошти, однак свої зобов’язання не виконував і грошові кошти не повертав.

– Зловмисник зобов’язувався придбати та доставити паливо за зниженою, начебто оптовою ціною, від 100 до 900 л як дизельного палива, так і бензину. За такою схемою протягом травня 2022 року він обдурив чотирьох людей, двоє з яких є волонтерами, – зазначають у прокуратурі.

36-річному чоловіку вже повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

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Зараз йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі шукають інших можливих потерпілих.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура