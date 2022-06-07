Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

З боєкомплектом та заправлену: бійці харківської ТрО відібрали у росіян БМП

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
техніка РФ, російська БМП

Бійці 227 батальйону харківської ТрО відібрали у росіян бойову машину піхоти (БМП) на потреби Збройних сил України.

Командир Олег Черкашин розповів, що ворожу БМП разом з екіпажем вони помітили неподалік Харкова.

– Екіпажу не було всередині, екіпаж був трохи осторонь. Ми скористалися ситуацією, швидко стрибнули усередину БМП, вона була повністю з боєкомплектом, заправлена. Поки вони схаменулися і почали вести вогонь, вона вже була в ходу, всередині був наш екіпаж. З-під обстрілу вона героїчно вискочила і дійшла до Харкова. Тепер це наш кінь, – сказав він.

Зараз дивляться

Черкашин додав, що це не перша ворожа техніка, яка є у розпорядження 227 батальйону харківської ТрО.

– У нас вже, чесно кажучи, є маленька бронетанкова група. Тепер ми маємо чим воювати. Це важливо, тому що часто на початкових етапах нам цього не вистачало. А так, зараз проведемо ревізію, вона стане в стрій і вийде на бойові позиції, – сказав він.

На цьому бійці зупинятися не збираються. Зараз підрозділ мріє про танк, і вже навіть екіпаж для цього підготували.

– Ми дуже сподіваємось, що у нас все вийде. Ми віримо, що наш батальйон не перебуватиме в тіні, він завжди буде на передових позиціях. І відповідно, шанс на успіх – 90%, – додав Черкашин.

Читайте
Окупанти будують понтонну переправу на Харківщині: фото супутника

Джерело: Україна 24
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка