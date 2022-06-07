Червень, 07 в 17:58

На сьогодні, завдяки гуманітарним рейсам, понад 1200 людей з України змогли втекти від війни і їх приймають родини та соціальні структури. Благодійні організації Open Arms та Solidaire організовують ще один авіарейс гуманітарного коридору з Варшави з метою перевезення людей, які рятуються від війни в Україні, до Барселони та Мадридaа. Рейс заплановано на 12 червня з Варшави.

Хто може скористатися гуманітарним рейсом. Вимоги:

Бути громадянином України або з мати там місце проживання.

Мати дійсний проїзний документ: паспорт, посвідчення особи або свідоцтво про народження.

Бути у Варшаві за день до рейсу.

Неповнолітні можуть подорожувати лише в супроводі своїх прямих родичів та/або мати дозвіл батьків. Неповнолітні без супроводу не можуть літати.

Аби отримати дозвіл на гуманітарний рейс потрібно заповнити форму тут.

Зараз дивляться

При необхідності мову формуляру можна змінити на українську. Реєстрація розпочалася 06.06, тому якщо вам прийшло повідомлення, що літак заповнено – не звертайте уваги, очікуйте що вас попросять прислати фото вашого документу.

Через декілька днів або раніше надсилають смс або лист з інформацією, що рейс підтверджено. В смс або листі вказують місце зустрічі з волонтерами, дату, час та номер білету (сімейного). Цей номер – це і є остаточне підтвердження!

Формуляр заповнюйте лише один раз.

Як дістатися до літака

У неділю, 12-го, зустріч о 7.15 на EXPO Warsaw. Ворота D11. Потім всі пасажири разом їдуть в аеропорт безкоштовним трансфером. Там треба перейти на EXPO PTAK D4, зареєструватися і отримати інформацію про час, що залишився до польоту.

О котрій годині відправляється літак

Розклад рейсів буде о 14:00, тому всі повинні бути дуже пунктуальними, щоб прибути о 7.15 в EXPO PTAK. Всю додаткову інформацію можна подивитись на сайті в розділі інформація та за посиланням.

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