Червень, 08 в 16:49

Росіяни намагаються залякати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами.

Про це повідомило Міністерство оборони України. За їхніми даними, вони закликають захисників зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

– Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім’ї). Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери Telegram, Viber, Signal або WhatsApp, – зазначили у Міноборони.

У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місцезнаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення. Зазначається, що у випадку продовження служби по місцях проживання власника телефону та його сімʼї завдадуть точкових ракетних ударів.

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У Міноборони наголошують, що такі погрози спрямовані на дестабілізацію морально-психологічного клімату в підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими: особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі тощо.

Крім того, нещодавно родичі захисників Маріуполя почали повідомляти про погрози від росіян. Так, їм телефонують з російських номерів та погрожують зґвалтуванням чи смертю.