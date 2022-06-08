Майже 75% українців не хочуть залишати країну попри небезпеку – опитування

Червень, 08 в 16:00

Переважна більшість українців – майже 75% респондентів, які взяли участь у всеукраїнському опитуванні, проведеному на початку червня за ініціативи Офісу президента – сказали, що не хочуть зараз залишати межі України, попри небезпеку.

Ще 5% опитаних підтвердили бажання виїхати з України до закінчення військових дій, майже 7% – що хотіли б виїхати за кордон на тривале або постійне місце проживання, і 3,6% респондентів сказали, що не можуть відповісти на це запитання.

Коментуючи результати дослідження, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що люди просто вірять у перемогу, тому не хочуть виїжджати.

Зараз дивляться

– До того ж, залишитись, воювати та працювати – це дуже відповідальна позиція, а українці – нація відповідальна та цілеспрямована. Так, зараз у країні складно жити і працювати, і ми всі це дуже добре усвідомлюємо. Люди відчувають певне емоційне виснаження. Воно стосується і тих людей, які залишились в країні, і тих, хто виїхав за кордон. Але в мене немає жодних сумнівів у тому, що ми подолаємо цей важкий період, – наголосив він.

У всеукраїнському онлайн-опитуванні, яке проводилось 1-4 червня на волонтерських засадах дослідницькою панеллю Власна думка за підтримки Інституту соціології НАНУ та за ініціативи Офісу президента, взяли участь 7 414 респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Параметри вибірки дослідження відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55) і областю проживання до 24 лютого 2022 року.

Метод опитування: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Джерела отримання даних: панель Власна думка, підписники інформаційних каналів держадміністрацій в усіх областях та інші канали комунікації з онлайн-аудиторією в Україні.