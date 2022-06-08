Оформлення опікунства над людиною з інвалідністю ІІ групи: куди звертатися та які документи необхідні
Люди, які мають інвалідність ІІ групи – особи здатні до самообслуговування, але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах.
Як оформити опікунство над людьми з інвалідністю ІІ групи – читайте в нашому матеріалі.
Хто може отримати стати опікуном
Встановлення опіки або піклування – визначення органами виконавчої влади або судом, в чиї обов’язки входить турбота про дітей або дорослих з обмеженою дієздатністю.
Опіка може бути застосована до малолітніх і недієздатних громадян, піклування необхідно неповнолітнім особам, а також обмежено дієздатним людям.
Вимоги до людини, яка хоче стати опікуном:
- В даному випадку перевага надається родичам.
- Велике значення мають особисті взаємини сторін.
- Опікуном може стати виключно дієздатна фізична особа, яка має можливість забезпечити потреби підшефного.
- Добровільне бажання оформити опікунство, зафіксоване в письмовому вигляді.
Представники державної влади підходять до вибору опікуна максимально уважно, пріоритет буде відданий тому, хто зможе краще дбати про людину з інвалідністю.
Крім того, також враховуються особисті побажання особи з обмеженими можливостями.
Куди звертатися та які документи необхідні
Вам необхідно звернутися до органу опіки та піклування або до суду.
Потрібно зібрати такі документи:
- документи, що засвідчують вашу особу і особу інваліда;
- заява до органів опіки і піклувальника;
- заяву до органів опіки підопічного;
- довідка про медичну експертизу, якщо людина недієздатна;
- заява в суд про визнання опіки над недієздатним людиною;
- акт житлової комісії на житлоплощу піклувальника;
- довідка про склад сім’ї піклувальника;
- довідка про стан здоров’я піклувальника;
- довідка про матеріальне становище піклувальника.
Люди, яка хоче оформити опікунство повинна піклуватися про забезпечення особи необхідними ліками та медичним доглядом, створювати належні умови життя, представляти її інтереси.
Державна допомога людям з інвалідністю полягає у грошових виплатах – пенсії, допомоги, одноразові виплати і в забезпеченні медикаментами, технічними та іншими засобами.
Також особам з інвалідністю надаються послуги з медичної, соціальної, трудової та професійної реабілітації, побутового та торговельного обслуговування.
У випадку якщо цих сум недостатньо для усіх необхідних витрат, вони можуть бути відшкодовані опікуну з іншого майна, яке належить людині з інвалідністю. Проте цей процес відбувається з дозволу органу опіки та піклування.
В умовах воєнного стану для осіб з інвалідністю та їх опікунів передбачений також безперешкодний виїзд за кордон.
Аби виїхати за кордон особі з інвалідністю II групи у супроводі опікуна необхідно мати додатковий документ, що підтверджують інвалідність та рішення про призначення опікунства над недієздатною особою.
Як оформити пільги на особу з інвалідністю
Для отримання пільг по інвалідності необхідно оформити один з таких документів:
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійне посвідчення;
- довідка про призначення виплат за Законом Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- довідка про видачу державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.