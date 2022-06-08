Червень, 08 в 20:20

Люди, які мають інвалідність ІІ групи – особи здатні до самообслуговування, але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах.

Як оформити опікунство над людьми з інвалідністю ІІ групи – читайте в нашому матеріалі.

Хто може отримати стати опікуном

Встановлення опіки або піклування – визначення органами виконавчої влади або судом, в чиї обов’язки входить турбота про дітей або дорослих з обмеженою дієздатністю.

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Опіка може бути застосована до малолітніх і недієздатних громадян, піклування необхідно неповнолітнім особам, а також обмежено дієздатним людям.

Вимоги до людини, яка хоче стати опікуном:

В даному випадку перевага надається родичам. Велике значення мають особисті взаємини сторін. Опікуном може стати виключно дієздатна фізична особа, яка має можливість забезпечити потреби підшефного. Добровільне бажання оформити опікунство, зафіксоване в письмовому вигляді.

Представники державної влади підходять до вибору опікуна максимально уважно, пріоритет буде відданий тому, хто зможе краще дбати про людину з інвалідністю.

Крім того, також враховуються особисті побажання особи з обмеженими можливостями.

Куди звертатися та які документи необхідні

Вам необхідно звернутися до органу опіки та піклування або до суду.

Потрібно зібрати такі документи:

документи, що засвідчують вашу особу і особу інваліда;

заява до органів опіки і піклувальника;

заяву до органів опіки підопічного;

довідка про медичну експертизу, якщо людина недієздатна;

заява в суд про визнання опіки над недієздатним людиною;

акт житлової комісії на житлоплощу піклувальника;

довідка про склад сім’ї піклувальника;

довідка про стан здоров’я піклувальника;

довідка про матеріальне становище піклувальника.

Люди, яка хоче оформити опікунство повинна піклуватися про забезпечення особи необхідними ліками та медичним доглядом, створювати належні умови життя, представляти її інтереси.

Державна допомога людям з інвалідністю полягає у грошових виплатах – пенсії, допомоги, одноразові виплати і в забезпеченні медикаментами, технічними та іншими засобами.

Також особам з інвалідністю надаються послуги з медичної, соціальної, трудової та професійної реабілітації, побутового та торговельного обслуговування.

У випадку якщо цих сум недостатньо для усіх необхідних витрат, вони можуть бути відшкодовані опікуну з іншого майна, яке належить людині з інвалідністю. Проте цей процес відбувається з дозволу органу опіки та піклування.

В умовах воєнного стану для осіб з інвалідністю та їх опікунів передбачений також безперешкодний виїзд за кордон.

Аби виїхати за кордон особі з інвалідністю II групи у супроводі опікуна необхідно мати додатковий документ, що підтверджують інвалідність та рішення про призначення опікунства над недієздатною особою.

Як оформити пільги на особу з інвалідністю

Для отримання пільг по інвалідності необхідно оформити один з таких документів: