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Оформлення опікунства над людиною з інвалідністю ІІ групи: куди звертатися та які документи необхідні

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Оформлення опікунства над людиною з інвалідністю ІІ групи: куди звертатися та які документи необхідні
Фото: Depositphotos

Люди, які мають інвалідність ІІ групи – особи здатні до самообслуговування, але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах.

Як оформити опікунство над людьми з інвалідністю ІІ групи – читайте в нашому матеріалі.

Хто може отримати стати опікуном

Встановлення опіки або піклування – визначення органами виконавчої влади або судом, в чиї обов’язки входить турбота про дітей або дорослих з обмеженою дієздатністю.

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Опіка може бути застосована до малолітніх і недієздатних громадян, піклування необхідно неповнолітнім особам, а також обмежено дієздатним людям.

Вимоги до людини, яка хоче стати опікуном:

  1. В даному випадку перевага надається родичам.
  2. Велике значення мають особисті взаємини сторін.
  3. Опікуном може стати виключно дієздатна фізична особа, яка має можливість забезпечити потреби підшефного.
  4. Добровільне бажання оформити опікунство, зафіксоване в письмовому вигляді.

Представники державної влади підходять до вибору опікуна максимально уважно, пріоритет буде відданий тому, хто зможе краще дбати про людину з інвалідністю.

Крім того, також враховуються особисті побажання особи з обмеженими можливостями.

Куди звертатися та які документи необхідні

Вам необхідно звернутися до органу опіки та піклування або до суду.

Потрібно зібрати такі документи:

  • документи, що засвідчують вашу особу і особу інваліда;
  • заява до органів опіки і піклувальника;
  • заяву до органів опіки підопічного;
  • довідка про медичну експертизу, якщо людина недієздатна;
  • заява в суд про визнання опіки над недієздатним людиною;
  • акт житлової комісії на житлоплощу піклувальника;
  • довідка про склад сім’ї піклувальника;
  • довідка про стан здоров’я піклувальника;
  • довідка про матеріальне становище піклувальника.

Люди, яка хоче оформити опікунство повинна піклуватися про забезпечення особи необхідними ліками та медичним доглядом, створювати належні умови життя, представляти її інтереси.

Державна допомога людям з інвалідністю полягає у грошових виплатах – пенсії, допомоги, одноразові виплати і в забезпеченні медикаментами, технічними та іншими засобами.

Також особам з інвалідністю надаються послуги з медичної, соціальної, трудової та професійної реабілітації, побутового та торговельного обслуговування.

У випадку якщо цих сум недостатньо для усіх необхідних витрат, вони можуть бути відшкодовані опікуну з іншого майна, яке належить людині з інвалідністю. Проте цей процес відбувається з дозволу органу опіки та піклування.

В умовах воєнного стану для осіб з інвалідністю та їх опікунів передбачений також безперешкодний виїзд за кордон.

Аби виїхати за кордон особі з інвалідністю II групи у супроводі опікуна необхідно мати додатковий документ, що підтверджують інвалідність та рішення про призначення опікунства над недієздатною особою.

Як оформити пільги на особу з інвалідністю

Для отримання пільг по інвалідності  необхідно оформити один з таких документів:

  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійне посвідчення;
  • довідка про призначення виплат за Законом Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • довідка про видачу державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
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