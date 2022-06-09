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Підтримайте біженців, якщо війна затягнеться: Зеленський звернувся до світового бізнесу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Підтримайте біженців, якщо війна затягнеться: Зеленський звернувся до світового бізнесу

Ризики, що війна з РФ не завершиться завтра – досить високі, тому повернення українських біженців додому може затягнутися за термінами, відповідно їм буде потрібна подальша підтримка, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Yale SEO Summit.

– Людям, які перебувають за кордоном, в інших державах – їм потрібна підтримка, щиро кажу, фінансова підтримка на звичайні речі, – сказав він, звертаючись до представників світового бізнесу.

За його словами, деякі країни, які підтримують українських біженців, почали скорочувати цю допомогу.

– Я їх ні в чому не звинувачую, вони й так багато зробили для наших тимчасово переміщених осіб. Тому я хочу, щоб ви звернули увагу на деякі дуже прості речі: допомагати нашим людям фінансово, поки вони за територією нашої держави – це важливо, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що такою допомогою може бути тимчасова робота, навчання в школах та університетах, щоб була можливість спілкування.

Зараз дивляться

Зеленський сказав, що сподівається на повернення всіх українських біженців, тому що країну треба відновлювати, водночас ніхто нічого не нав’язуватиме – Україна вільна країна.

– Люди самі хочуть повернутися – це дуже важливо, – додав президент.

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