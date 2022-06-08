Тисяча бронежилетів та новий автопарк: Оксана Соколова розповіла, як європейці допомагають українським прикордонникам і поліції

Червень, 08 в 10:45

У новому випуску проєкту Євротиждень Оксана Соколова розповіла про нову серію допомоги, яку Україна отримала від наших європейських партнерів.

– Ключова новина – це, безумовно, шостий пакет санкцій. Часткове нафтове ембарго, відключення Сбербанку від системи SWIFT, заборона російських пропагандистських ЗМІ – все це вже запущено в дію. Наприкінці минулого тижня ЄС відкрив імена кількох десятків людей, які потрапили під персональні санкції. З-поміж них, приміром, Аліна Кабаєва, яка тісно пов’язана з Путіним. Дружина і діти речника Кремля Дмитра Пєскова. А також засновник та директор компанії Яндекс. Новина про це миттєво обвалила російського інформаційного гіганта, – зазначає ведуча та керівник редакції публіцистичних проєктів каналу ICTV Оксана Соколова.

Крім цих надважливих кроків, 13 українських компаній отримають грантову підтримку від ЄС для розвитку свого бізнесу. Це невеликі підприємства з Києва, Львова, Дніпра, Тернополя та інших міст, які наразі виробляють соціально важливі товари та послуги, а також створюють робочі місця. Кожен бізнес отримає до 300 тис. грн.

А українці-біженці тепер зможуть ефективніше користуватися своїми правами, адже Європейська комісія запустила спеціальну інформаційну платформу. Держави-члени ЄС у режимі реального часу обмінюватимуться даними про людей, які перебувають під тимчасовим захистом.

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Нацполіція також отримала значну підтримку від європейських партнерів. Зокрема, в рамках програми Правополіс союзники передали 1 тис. бронежилетів для правоохоронців, які наразі допомагають евакуйовувати мирних жителів із найгарячіших точок, доправляють гуманітарну допомогу до містечок і селищ, які потерпають від обстрілів, і продовжують збирати докази воєнних злочинів російських загарбників на передовій.

Один із найбільших екстрених запитів від українського МВС стосувався автомобільної техніки. Частина її була знищена у боях, інша залишилась на тимчасово окупованих територіях. Нацполіція втратила понад 1 тис. авто. Але 85 машин різних моделей вже готуються до відправки в Україну завдяки підтримці програми Правополіс.

Тільки на цей невеликий проєкт виділили понад €2 млн. Закупили мінібуси, пікапи і позашляховики. Більша частина цих транспортних засобів вже заїхала на територію України. Їх отримають Нацполіція, Державне бюро розслідувань та прикордонники.