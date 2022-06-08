Червень, 08 в 17:01

13 літаків з 450 тоннами американської гуманітарної допомоги прибули до нашої країни Укрпоштою протягом весни. Це ліки, медзасоби, харчі, засоби гігієни.

А ще дороге УЗД-обладнання вартістю $1,5 млн і розхідні матеріали та інструменти для хірургії, які користуються зараз великим дефіцитом. Вони поїхали до лікарні Охматдит, госпіталів у Чернігові, Львові, Одесі тощо.

Зібрав докупи та доставив допомогу до України американський благодійний фонд Revival Foundation, його очолює Аксенія Крупенко – засновниця логістичної компанії та дипломатка родом з України. Вона розповідає, що підтримати українців зголосилися благодійники з понад 20 штатів, насамперед з Нью-Йорка, Філадельфії, Детройту, Вашингтона, Вірджинії та інших.

Зараз дивляться

Загалом фонд вже охопив гуманітаркою 15 регіонів України. Аксенія Крупенко зазначає, якщо з кількостями гумвантажу взагалі не було проблем, то доставка стала справжнім квестом. Тонни допомоги прямували вантажівками зі штату Меріленд до Нью-Йорка, звідти літаками до Варшави та Любліна. Там їх забирали вантажівки Укрпошти і розвозили по Україні.

Як розповіла директорка департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко, загальний бюджет допомоги сягнув $50 млн.

– Ще до кризи з пальним ми звернулися до Укрзалізниці, щоб розвантажити логістику. Таким чином доставка гуманітарки не зупинилася, коли виник гострий дефіцит з пальним. Укрзалізниця надала нам 10 вагонів, так у нас запрацювала “залізна пошта”. Нею перевозимо гуманітарну допомогу з Львова до Києва, Одеси, Харкова, – розповідає Юлія.

Фонд Союзників світу допомагає розсилати гуманітарну допомогу точково, здебільшого внутрішнім переселенцям та людям, що втратили житло. Найбільше вони просять підгузників, харчів, засобів гігієни ти мийних засобів, останні зараз у дефіциті. Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку на сайті за цим посиланням. Після чого волонтери на пряму зв’язуються з людьми.

Благодійники кажуть, що певного ліміту “в одні руки” немає. До прикладу, якщо трапляється багатодітна родина, то роблять усе, щоб на кожну дитину відправити по пакунку підгузників чи набору харчуваня. Щоб уникнути недобросовісних людей, волонтери можуть попросити показати свідоцтво про народження дітей.

– У планах благодійного фонду Revival Foundation залучати для надання гуманітарної допомоги українські харчові підприємства та потужності для зведення модульних будинків, – каже Аксенія Крупенко.

Замість того, щоб витрачати шалені гроші донатерів на дорогу логістику, їх можна спрямувати на виготовлення та купівлю гуманітарки тут, в Україні.

– Я часто кажу американським донатерам, що Україна – це агропромислова держава, тож так ми б змогли і дати роботу людям. Так можна вирішити соціальну, економічну і психологічну проблеми. Тому що людина розумітиме, що у неї є якась робота, а відтак є якась надія у цей складний час, – каже Аксенія.

Майбутнє міжнародних гуманітарних донатерів – це не тільки привозити допомогу, а й фінансувати ці соціально-гуманітарні програми на місцях.