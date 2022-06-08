Знищили будинки, транспорт та ветлікарню: окупанти обстріляли Запорізьку область
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області.
За даними ОВА, в Оріхові та селі Преображенка Оріхівської ОТГ були пошкоджені обладнання енергопостачання, внаслідок чого більшість домівок місцевих жителів були довгий час знеструмлені.
Крім цього, в Преображенці окупанти влучили в декілька будинків, які на даний час повністю зруйновані.
– Поліцейські зафіксували декілька нових фактів обстрілів в Оріхові та селі Новоданилівка Оріхівської ОТГ. З’ясовано, що від розриву ракетних снарядів пошкоджено домівки та усю прибудинкову територію: розбиті вікна в помешканнях, пошкоджено шиферне покриття на дахах, зруйновані парканні огорожі у дворах жителів, – повідомили в ОВА.
Також мешканці Оріхова повідомили, що від розриву ракетних снарядів в їх домівках потрощило дахи та повилітали вікна. Залишились зруйнованими двори, гаражі та інші прибудовані помешкання.
Під час обстрілу отримав тяжкі тілесні ушкодження кінцівок 42-річний чоловік, його госпіталізували.
Постраждав авто- та мототранспорт, який був у дворах оріхівців. Крім цього, росіяни обстріляли Оріхівську ветлікарню, у результаті чого пошкоджена будівля, зруйновано п’ять ремонтних боксів, розташованих на території медичної установи разом із автотранспортом, який в них містився.
– Впродовж минулої доби до поліції надійшла інформація про те, що російські злочинці обстріляли територію виправної колонії в селі Мала Токмачка. Внаслідок збройної атаки пошкоджено парканну огорожу, альтанку, ліхтарі освітлення та одне з приміщень колонії – в ньому вибиті вікна, зруйновані стіни та фасад, – додали в Запорізькій ОВА.