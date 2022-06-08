Червень, 08 в 16:46

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області.

За даними ОВА, в Оріхові та селі Преображенка Оріхівської ОТГ були пошкоджені обладнання енергопостачання, внаслідок чого більшість домівок місцевих жителів були довгий час знеструмлені.

Крім цього, в Преображенці окупанти влучили в декілька будинків, які на даний час повністю зруйновані.

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– Поліцейські зафіксували декілька нових фактів обстрілів в Оріхові та селі Новоданилівка Оріхівської ОТГ. З’ясовано, що від розриву ракетних снарядів пошкоджено домівки та усю прибудинкову територію: розбиті вікна в помешканнях, пошкоджено шиферне покриття на дахах, зруйновані парканні огорожі у дворах жителів, – повідомили в ОВА.

Також мешканці Оріхова повідомили, що від розриву ракетних снарядів в їх домівках потрощило дахи та повилітали вікна. Залишились зруйнованими двори, гаражі та інші прибудовані помешкання.

Під час обстрілу отримав тяжкі тілесні ушкодження кінцівок 42-річний чоловік, його госпіталізували.

Постраждав авто- та мототранспорт, який був у дворах оріхівців. Крім цього, росіяни обстріляли Оріхівську ветлікарню, у результаті чого пошкоджена будівля, зруйновано п’ять ремонтних боксів, розташованих на території медичної установи разом із автотранспортом, який в них містився.