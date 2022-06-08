Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Знищили будинки, транспорт та ветлікарню: окупанти обстріляли Запорізьку область

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Запорізька область
Фото: МВС

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області.

За даними ОВА, в Оріхові та селі Преображенка Оріхівської ОТГ були пошкоджені обладнання енергопостачання, внаслідок чого більшість домівок місцевих жителів були довгий час знеструмлені.

Крім цього, в Преображенці окупанти влучили в декілька будинків, які на даний час повністю зруйновані.

Зараз дивляться

– Поліцейські зафіксували декілька нових фактів обстрілів в Оріхові та селі Новоданилівка Оріхівської ОТГ. З’ясовано, що від розриву ракетних снарядів пошкоджено домівки та усю прибудинкову територію: розбиті вікна в помешканнях, пошкоджено шиферне покриття на дахах, зруйновані парканні огорожі у дворах жителів, – повідомили в ОВА.

Також мешканці Оріхова повідомили, що від розриву ракетних снарядів в їх домівках потрощило дахи та повилітали вікна. Залишились зруйнованими двори, гаражі та інші прибудовані помешкання.

Під час обстрілу отримав тяжкі тілесні ушкодження кінцівок 42-річний чоловік, його госпіталізували.

Запорізька область

Постраждав авто- та мототранспорт, який був у дворах оріхівців. Крім цього, росіяни обстріляли Оріхівську ветлікарню, у результаті чого пошкоджена будівля, зруйновано п’ять ремонтних боксів, розташованих на території медичної установи разом із автотранспортом, який в них містився.

– Впродовж минулої доби до поліції надійшла інформація про те, що російські злочинці обстріляли територію виправної колонії в селі Мала Токмачка. Внаслідок збройної атаки пошкоджено парканну огорожу, альтанку, ліхтарі освітлення та одне з приміщень колонії – в ньому вибиті вікна, зруйновані стіни та фасад, – додали в Запорізькій ОВА.

Читайте
Росіяни з артилерії обстріляли житлові райони Харкова - що відомо

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка