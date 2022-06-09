До рейтингу QS World University Rankings 2023 увішли 11 українських ЗВО

Червень, 09 в 20:24

Харківський національний університет імені Каразіна визнано найкращим закладом вищої освіти (ЗВО) України. Він посів 541-550 позиції у рейтингу QS World University Rankings 2023, який є авторитетним джерелом порівняльних даних про успішність університетів.

До світового рейтингу потрапили ще 10 українських ЗВО:

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (651-700); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700); Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (701-750); Національний університет Львівська політехніка (801-1000); Сумський державний університет (801-1000); Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200); Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200); Національний університет Києво-Могилянська академія (1001-1200); Одеський національний університет імені Мечникова (1001-1200); Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400).

Глобальний рейтинг університетів QS World University Rankings започатковано у 2004 році.

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До минулорічного рейтингу QS World University Rankings потрапило вісім українських закладів вищої освіти. Найвищу позицію серед них тоді також посів Харківський національний університет імені Каразіна, який розмістився в діапазоні 511-520 місць.

Фото: Міносвіти