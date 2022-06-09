Червень, 09 в 19:10

Мережа Карітас допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.

Карітас Інтернаціоналіс є членом Конференції міжнародної католицької організації Папської ради Cor unum, яка має консультативний статус в ЮНЕСКО та інших організаціях ООН, Ради Європи і Організації африканської єдності.

Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі.

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Як отримати допомогу від Карітас – читайте в нашому матеріалі.

Яка допомога передбачена та як її отримати

Всі місцеві організації Карітасу, крім тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, працюють та надають допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям з вразливих категорій.

Організації Карітас працюють майже в кожному місті України. Щоб отримати необхідну допомогу, потрібно звернутися до одного з центрів Карітасу або зателефонувати за контактним телефоном.

Карітас у Києві працює на прийом та роздачу гуманітарної допомоги, а також надає підтримку медичним закладам, зокрема мийні засоби та засоби особистої гігієни.

Контактна інформація: +380 50 380 99 83; +380 981 89 35 15.

Карітас у Львові надає харчування та гуманітарну допомогу для ВПО.

Контактна інформація: +380 66 606 54 50.

У Бориславі організація допомагає з поселенням, надає допомогу продуктами харчування та гігієнічними наборами, дитячим харчуванням, підгузниками для дітей та дорослих, постільною білизною, дитячими іграшками, одягом та взуттям для дітей та дорослих.

Номер телефону: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46

У Тернополі Карітас надає тимчасовий притулок та харчування, продуктові та гігієнічні набори, одяг та взуття, постільну білизну та рушники.

За потреби, надаються в користування дитячі візочки, манежі, ходунки, столики для годування тощо. Працює благодійна їдальня для підопічних Карітасу. Також є послуги Домашньої опіки для ВПО.

Контактна інформація: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949

Карітас в Івано-Франківську надає допомогу продуктовими та гігієнічними наборами, дитячим харчуванням, підгузками (дорослими та дитячими), одягом, побутовими речами, постільною білизною, за потреби надається медична допомога.

Також у місті працює благодійна їдальня як для переселенців, так і для місцевих, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Телефони: +380 96 309 8598; +380 66 557 0293.

У Чернівцях організація надає продуктові та гігієнічні набори, допомагає з поселенням. Також працює пункт видачі гуманітарної допомоги та дитячий куточок на залізничному вокзалі.

Звертайтеся за телефоном +380 95 021 34 03.

У місті Нововолинськ Карітас надає допомогу з тимчасового проживання, гуманітарну допомогу (продуктові та гігієнічні набори, постіль, одяг). Благодійна їдальня готує гарячі обіди (працює в посиленому режимі).

Контактна інформація:+380 067 886 85 38.

Карітас у Житомирі в приміщенні греко-католицької церкви на вулиці Шевченка, 111 обладнав тимчасове укриття, також надаються продукти та гуманітарна допомога.

Номер телефону: +380 97 749 32 85.

У Хмельницькому Карітас надає послуги прийому (надання приміщення для тимчасового перебування, забезпечення продуктами, засобами гігієни, перенаправлення до місць ночівлі).

Також працює Служба перевезення, зокрема людей з інвалідністю. Є також центр харчування.

Звертайтеся за інформацією +38 067 557 21 28.

В Одесі надаються гуманітарні набори ВПО (продукти харчування, підгузки тощо), консультації про протидію торгівлі людьми, надається екстрена фінансова допомога для тих, хто виїхав із зони бойових дій протягом семи днів, також надається харчування на залізничному вокзалі.

Контактна інформація: +380 48 704-00-45.

Карітас у Полтаві надає гуманітарну допомогу ВПО у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, медикаментів, дитячого харчування та підгузків.

Дзвоніть за телефоном +380 95 288 87 07.

Карітас Запоріжжя надає гуманітарну допомогу у вигляді одягу, гігієнічних, продуктових, санітарних та дитячих наборів, також пропонує юридичну та психологічну підтримку ВПО.

Карітас організовує роботу дитячого центру та забезпечує місця компактного проживання ВПО необхідними речами (техніка, постільна білизна, вода, продукти харчування).

Контактна інформація: +380 50 322 46 00.

Карітас Донецьк у Дніпрі надає тимчасовий прихисток (максимум дві доби) – спальні місця, душові, кухня, безпечний простір для дітей.

Також організовано гаряче харчування. Бронювання місць за телефоном +380 66 340 02 10.

Надається гуманітарна допомога ВПО у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, дитяче харчування та підгузки. Пропонується психологічна та юридична підтримка.

В Карітас Краматорськ наразі забезпечують продуктовими наборами. Звертайтеся за телефонами+38 066 993 28 00; +38 093 725 6904.

Карітас надає гуманітарну допомогу для мешканців Харкова та околиць, зокрема, забезпечує населення продуктами харчування, засобами гігієни та медикаментами.

Контактна інформація: +38 067 560 55 80.

Карітас Маріуполь надає допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів. Фонд працює у Запоріжжі.

Контактна інформація: +38 095 488 81 94; +38 098 971 17 03.

Карітас Кривий Ріг надає допомогу ВПО вразливих категорій з окупованих територій, що виїхали після 24 лютого. В допомогу входить гігієнічний (підгузки, дитяче харчування, засоби гігієни для літніх людей) та продуктовий набір.

Контактна інформація: +38 098 892 03 69.

Фото: Карітас