Нова грошова допомога від Червоного Хреста: хто та як зможе отримати
В червні 2022 року почала діяти ще одна грошова допомога українцям, які постраждали від російської агресії.
Ще місяць тому в Мінсоцполітики анонсували виплати від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України. І ось у перші тижні червня грошова допомога вже почне надходити українцям.
Що передбачають ці виплати та хто зможе їх отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Хто отримає допомогу
Виплати від Червоного Хреста будуть надходити українським родинам, які обов’язково мають відповідати наступним критеріям:
- родина має офіційний статус малозабезпеченої сім’ї та відповідно зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України;
- до 24 лютого 2022 року родина проживали в:
- Донецькій;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Київській;
- Луганській;
- Миколаївській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернігівській областях.
При цьому не важливо, чи виїхала родина в іншу область, чи ні.
Як отримати допомогу
Щоб вам надійшли виплати, надсилати окремі заявки чи реєструватися непотрібно.
Кошти виділятимуть особам на основі інформації, яка вже є в Міністерстві соціальної політики.
Ні Мінсоцполітики, ні Червоний Хрест не будуть реєструвати отримувачів онлайн чи в будь-який інший спосіб у рамках цієї програми, тому будьте обережні та не натрапте на шахраїв.
Грошова допомога надається в розмірі 2 500 грн на одну особу раз на місяць. Виплати будуть надходити протягом трьох місяців.
Кошти перерахують вам на банківський рахунок, інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики. Виплати також можна буде отримати готівкою в будь-якому відділенні Приватбанку.
Як зазначають у пресслужбі Мінсоцполітики, грошова допомога має надійти родинам у перші тижні червня.
Як ви дізнаєтесь, якщо потрапили в програму
Якщо вашій родині призначили грошову допомогу, вам на телефон надійде повідомлення від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Далі має бути й смс від Приватбанку про зарахування коштів.
Ви також можете звертатися до контактного центру МКЧХ за номером 0 800 300 155 та дізнатися усі деталі.