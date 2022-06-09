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Факти / Україна / Суспільство

Нова грошова допомога від Червоного Хреста: хто та як зможе отримати

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Нова грошова допомога від Червоного Хреста: хто та як зможе отримати
Фото: Depositphotos

В червні 2022 року почала діяти ще одна грошова допомога українцям, які постраждали від російської агресії.

Ще місяць тому в Мінсоцполітики анонсували виплати від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України. І ось у перші тижні червня грошова допомога вже почне надходити українцям.

Що передбачають ці виплати та хто зможе їх отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто отримає допомогу

Виплати від Червоного Хреста будуть надходити українським родинам, які обов’язково мають відповідати наступним критеріям:

  1. родина має офіційний статус малозабезпеченої сім’ї та відповідно зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України;
  2. до 24 лютого 2022 року родина проживали в:
  • Донецькій;
  • Житомирській;
  • Запорізькій;
  • Київській;
  • Луганській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернігівській областях.

При цьому не важливо, чи виїхала родина в іншу область, чи ні.

Як отримати допомогу

Щоб вам надійшли виплати, надсилати окремі заявки чи реєструватися непотрібно.

Кошти виділятимуть особам на основі інформації, яка вже є в Міністерстві соціальної політики.

Ні Мінсоцполітики, ні Червоний Хрест не будуть реєструвати отримувачів онлайн чи в будь-який інший спосіб у рамках цієї програми, тому будьте обережні та не натрапте на шахраїв.

Грошова допомога надається в розмірі 2 500 грн на одну особу раз на місяць. Виплати будуть надходити протягом трьох місяців.

Кошти перерахують вам на банківський рахунок, інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики. Виплати також можна буде отримати готівкою в будь-якому відділенні Приватбанку.

Як зазначають у пресслужбі Мінсоцполітики, грошова допомога має надійти родинам у перші тижні червня.

Як ви дізнаєтесь, якщо потрапили в програму

Якщо вашій родині призначили грошову допомогу, вам на телефон надійде повідомлення від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Далі має бути й смс від Приватбанку про зарахування коштів.

Ви також можете звертатися до контактного центру МКЧХ за номером 0 800 300 155 та дізнатися усі деталі.

Читайте
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