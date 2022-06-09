Посилений контроль на вокзалі у Києві: відтепер проводитимуть огляд речей

Червень, 09 в 14:38

На Київському вокзалі започаткували посилений контроль безпеки пасажирів. Щоб зайти туди, відтепер необхідно пройти обов’язковий огляд речей з металошукачами.

Для цього у вестибюлі вокзалу запрацювала безпекова система з рамками та детекторами, яка сканує і багаж, і одяг людини. Це дозволяє не допустити всередину пасажирів із забороненими предметами – зброєю, вибуховими та займистими речовинами. Усі сканери надав аеропорт Бориспіль. Як і на летовищі, процедура займає кілька хвилин, однак через потік пасажирів уже в перший день туди почали вишиковуватися черги. На новацію реагували по-різному.

– Можливо, якісь люди зброю перевозять, може, ще які речовини. Хай краще перевіряють, це займає буквально декілька хвилин, але зараз наша безпека понад усе. Дуже гарна традиція, – вважає один із пасажирів. – Я думаю, це зайве. Ми запізнюємося. У нас потяг через 10 хвилин, – поскаржився інший.

Щоб не запізнитися на потяг, керівництво Укрзалізниці тепер радить пасажирам прибувати на вокзал за 30-40 хвилин до поїздки. Ініціативу таких змін пояснюють украй необхідними заходами безпеки, які з часом запрацюють на різних вокзалах України.

Зараз дивляться

– Небезпека у країні залишається, війна продовжується, нам треба посилювати заходи безпеки на випередження. Вчора був перший тестовий день. Вчора ми пропустили 7 тис. людей. У нас лише ввечері протягом 45 хвилин були черги на вхід. За 45 хвилин ми її вивели у нормальний робочий режим. Наше завдання – зробити так, щоб три хвилини були нормою проходження на безпеку, – зазначив глава правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.

Лише за вчора на Київському вокзалі завдяки сканерам зафіксували 20 випадків провезення заборонених предметів, серед них шість – це зброя. Якщо під час огляду знаходять підозрілу річ, пасажира відводять від черги, просять показати дозвільні документи на провезення предмета або вилучають його.

За словами керівництва пасажирського напряму роботи залізниці, буде забезпечено максимально швидкий прохід огляду для всіх пасажирів. Якщо виникнуть запитання на місці, допомогти зможуть працівники вокзалу.