Червень, 09 в 15:48

Російські спецслужби посилили підривну діяльність, метою якої є перешкоджання поставок Україні озброєння і техніки від західних партнерів.

Про це на брифінгу у Media Center Ukraine повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– У нас є інформація про те, що спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладення контрактів Україною щодо придбання і постачання озброєння та військової техніки, – сказала заступниця міністра.

Російські спецслужби зосереджені саме на зриві постачання озброєння в країну.

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За її словами, з цією ж метою РФ продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в країнах Європи.

Раніше Ганна Маляр вкотре наголосила, що Україні не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти російського ворога.

Нагадаємо, що Польща відправила Україні більшу частину свого озброєння загалом на $2 млрд, зокрема 240 танків, ракети та бронетехніку.