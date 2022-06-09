Спецслужби РФ намагаються зривати контракти щодо поставок зброї в Україну – Маляр
Російські спецслужби посилили підривну діяльність, метою якої є перешкоджання поставок Україні озброєння і техніки від західних партнерів.
Про це на брифінгу у Media Center Ukraine повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– У нас є інформація про те, що спецслужби РФ посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладення контрактів Україною щодо придбання і постачання озброєння та військової техніки, – сказала заступниця міністра.
Російські спецслужби зосереджені саме на зриві постачання озброєння в країну.
За її словами, з цією ж метою РФ продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в країнах Європи.
Раніше Ганна Маляр вкотре наголосила, що Україні не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти російського ворога.
Нагадаємо, що Польща відправила Україні більшу частину свого озброєння загалом на $2 млрд, зокрема 240 танків, ракети та бронетехніку.